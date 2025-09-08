Британія може скоротити візи для країн, які відмовляються приймати депортованих мігрантів

У Британії розглядають варіант скорочення кількості віз, що видаються країнам, які не приймають повернення мігрантів, що не мають права на проживання, після переговорів з союзниками, включно із США, щодо того, як посилити контроль над кордонами.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Нова міністерка внутрішніх справ Британії Шабана Махмуд заявила, що її колеги з США, Австралії, Канади та Нової Зеландії – партнерство з обміну розвідданими, яке існує вже кілька десятиліть, – погодилися з цими принципами на зустрічі в Лондоні.

"Це оголошення є чітким сигналом для всіх, хто прагне підірвати безпеку наших кордонів. Якщо ви не маєте законного права залишатися у Великій Британії, ми депортуємо вас. Якщо країни відмовляються приймати своїх громадян назад, ми вживатимемо заходів", – заявила вона.

Махмуд заявила, що Британія поінформує країни, які не приймають своїх громадян назад, що Лондон не дозволить, щоб закони порушувалися.

"Якщо скасування віз є одним зі способів досягти цього, то я зроблю все, що потрібно", – додала вона.

Міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноєм, яка є провідною фігурою в боротьбі адміністрації американського президента Дональда Трампа з нелегальною імміграцією, заявила, що країни домовилися обмінюватися інформацією про кримінальне минуле мігрантів і боротися з картелями, "використовуючи соціальні мережі та технологічні компанії".

"Ми повинні бути настільки ж агресивними у співпраці, щоб протистояти таким новим тенденціям", – сказала вона.

Зауважимо, що міграція стала домінуючою політичною проблемою у Великій Британії, затьмаривши занепокоєння щодо нестабільної економіки, оскільки країна зіштовхується як з рекордною кількістю заяв про надання притулку, так і з прибуттям мігрантів на невеликих човнах через Ла-Манш.

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

Однак британський уряд виграв судове рішення, згідно з яким особи, які шукають притулку, не будуть виселені з готелю, де один з мешканців був звинувачений у сексуальному насильстві.