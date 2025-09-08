Британия может сократить визы для стран, которые отказываются принимать депортированных мигрантов

В Британии рассматривают вариант сокращения количества виз, выдаваемых странам, которые не принимают возвращение мигрантов, не имеющих права на проживание, после переговоров с союзниками, включая США, о том, как усилить контроль над границами.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Новый министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что ее коллеги из США, Австралии, Канады и Новой Зеландии – партнерство по обмену разведданными, которое существует уже несколько десятилетий, – согласились с этими принципами на встрече в Лондоне.

"Это объявление является четким сигналом для всех, кто стремится подорвать безопасность наших границ. Если вы не имеете законного права оставаться в Великобритании, мы депортируем вас. Если страны отказываются принимать своих граждан обратно, мы будем принимать меры", – заявила она.

Махмуд заявила, что Британия проинформирует страны, которые не принимают своих граждан обратно, что Лондон не позволит, чтобы законы нарушались.

"Если отмена виз является одним из способов достичь этого, то я сделаю все, что нужно", – добавила она.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноем, которая является ведущей фигурой в борьбе администрации американского президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией, заявила, что страны договорились обмениваться информацией о криминальном прошлом мигрантов и бороться с картелями, "используя социальные сети и технологические компании".

"Мы должны быть столь же агрессивными в сотрудничестве, чтобы противостоять таким новым тенденциям", – сказала она.

Заметим, что миграция стала доминирующей политической проблемой в Великобритании, затмив беспокойство относительно нестабильной экономики, поскольку страна сталкивается как с рекордным количеством заявлений о предоставлении убежища, так и с прибытием мигрантов на небольших лодках через Ла-Манш.

20 августа писали, что способность правительства Великобритании размещать искателей убежища в отелях оказалась под угрозой после того, как суд запретил использование отеля The Bell в Эссексе для мигрантов.

Однако британское правительство выиграло судебное решение, согласно которому лица, ищущие убежища, не будут выселены из отеля, где один из жильцов был обвинен в сексуальном насилии.