Британський уряд виграв апеляцію: шукачів притулку не виселять з готелю

У п'ятницю, 29 серпня, британський уряд виграв судове рішення, згідно з яким особи, які шукають притулку, не будуть виселені з готелю, де один з мешканців був звинувачений у сексуальному насильстві.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Це рішення може викликати ще більше протестів і критики з боку опонентів.

Минулого тижня Високий суд Лондона виніс ухвалу про заборону розміщення шукачів притулку в готелі The Bell Hotel в Еппінгу, графство Ессекс, який став центром демонстрацій після того, як ефіопський шукач притулку, який там проживав, був звинувачений у сексуальних злочинах.

Але в п'ятницю, 29 серпня, Апеляційний суд підтримав апеляцію уряду проти цього рішення, яке було прийнято на підставі планування, і скасував тимчасовий судовий наказ, який би призвів до виселення шукачів притулку.

Таке рішення викликало обурення в уряді країни.

"[Прем’єр-міністр] Кір Стармер показав, що ставить права нелегальних іммігрантів вище за права британців, які просто хочуть почуватися в безпеці у своїх містах і громадах", – заявила у своїй заяві Кемі Баденоч, лідерка головної опозиційної Консервативної партії.

20 серпня писали, що здатність уряду Великої Британії розміщувати шукачів притулку в готелях опинилася під загрозою після того, як суд заборонив використання готелю The Bell в Ессексі для мігрантів.

28 серпня британський уряд подав апеляцію на тимчасовий судовий наказ Високого суду Лондона, який забороняє розміщувати шукачів притулку в готелі The Bell в Еппінгу.

Того ж дня протестувальники намагалися прорвати поліцейський кордон біля готелю для мігрантів в Еппінгу.