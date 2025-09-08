Трамп не зміг скасувати $83 млн виплат письменниці, яка звинуватила його в домаганнях

Суд відхилив апеляцію президента США Дональда Трампа на вирок, який зобовʼязав його заплатити 83,3 мільйона доларів письменниці Е. Джин Керролл, яка звинуватила його в домаганнях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Апеляційний суд 2-го округу у Нью-Йорку відмовився скасувати вирок Трампу, відхиливши його аргумент про те, що на цю справу поширюється імунітет президента США.

"Визначені присяжними збитки були обґрунтованими з огляду на надзвичайні та резонансні обставини цієї справи", – написала колегія з трьох суддів в одностайній думці.

Нью-йоркська письменниця та колумністка Е. Джин Керролл стверджує, що у 1996 році Трамп домагався її в примірочній торгового центру на Мангеттені.

Президент США у 2019 році заперечив звинувачення, пояснивши це тим, що Керролл "не в його смаку". Жінка подала на Трампа, звинувативши його у завданні шкоди її репутації.

У січні 2024 року присяжні визнали Трампа винним і присудили Керролл 83,3 мільйона доларів компенсації – 18,3 мільйона доларів за моральну шкоду та шкоду репутації та 65 мільйонів доларів штрафних збитків.

Аналогічний позов Керролл проти Трампа стосувався його допису в соцмережі у 2022 році – за нього президент США має сплатити ще 5 мільйонів доларів. Трамп планує оскаржити вирок у Верховному суді.