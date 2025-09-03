Трамп оскаржить у Верховному суді вирок у $5 млн у справі про домагання

Президент США Дональд Трамп звернеться до Верховного суду з проханням скасувати 5 мільйонів доларів компенсації, які з нього стягнули у цивільній справі про сексуальне насильство та наклеп.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Адвокати Трампа попросили суддів Верховного суду США продовжити термін, протягом якого він може офіційно звернутися до з проханням розглянути апеляцію на вирок, з 11 вересня до 10 листопада.

"Президент Трамп має намір звернутися до цього суду з проханням переглянути важливі питання, що виникли в результаті помилкового рішення Апеляційного суду 2-го округу", – повідомили його адвокати у зверненні до Верховного суду США.

Нагадаємо, йдеться про позов нью-йоркської письменниці та колумністки Е. Джин Керролл, яка стверджувала, що у 1996 році Трамп домагався її в примірочній торгового центру на Мангеттені.

У травні 2023 року суд присяжних визнав Трампа винним у сексуальному насильстві над Керролл і наклепі (президент США стверджував, що письменниця бреше), і присудив жінці 5 мільйонів доларів компенсації.

Трамп подав апеляцію, але Апеляційний суд 2-го округу США відхилив її.

Паралельно президент США також оскаржує рішення нью-йоркського суду присяжних про стягнення з нього 83,3 мільйона доларів у межах іншого позову про наклеп, який подала Керролл.