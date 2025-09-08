Трамп не смог отменить $83 млн выплат писательнице, которая обвинила его в домогательствах

Суд отклонил апелляцию президента США Дональда Трампа на приговор, который обязал его заплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Э. Джин Кэрролл, которая обвинила его в домогательствах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Апелляционный суд 2-го округа в Нью-Йорке отказался отменить приговор Трампу, отклонив его аргумент о том, что на это дело распространяется иммунитет президента США.

"Определенные присяжными убытки были обоснованными, учитывая чрезвычайные и резонансные обстоятельства этого дела", – написала коллегия из трех судей в единодушном мнении.

Нью-йоркская писательница и колумнистка Э. Джин Кэрролл утверждает, что в 1996 году Трамп домогался ее в примерочной торгового центра на Манхэттене.

Президент США в 2019 году отрицал обвинения, объяснив это тем, что Кэрролл "не в его вкусе". Женщина подала на Трампа, обвинив его в нанесении ущерба ее репутации.

В январе 2024 года присяжные признали Трампа виновным и присудили Кэрролл 83,3 миллиона долларов компенсации – 18,3 миллиона долларов за моральный ущерб и ущерб репутации и 65 миллионов долларов штрафных убытков.

Аналогичный иск Кэрролл против Трампа касался его сообщения в соцсети в 2022 году – за него президент США должен заплатить еще 5 миллионов долларов. Трамп планирует обжаловать приговор в Верховном суде.