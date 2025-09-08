У Баварії невідомий тероризував людей дзвінками у двері – ним виявився слимак

Жителі багатоквартирного будинку в Баварії на півдні Німеччини скаржились на дзвінки у двері посеред ночі – розслідування показало, що відповідальним за це був слимак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Жителі багатоповерхівки в Баварії після невпинного дзеленькотіння дзвінка у двері викликали поліцію, підозрюючи, що це витівка дітей чи підлітків – німецькою klingelstreich ("дзвінковий жарт").

Але дзвінок продовжував лунати навіть після прибуття двох поліцейських, незважаючи на те, що біля дверей нікого не було, а датчик руху не спрацював.

Під час більш пильного огляду металевої пластини дзвінка на ній побачили слимака. Він ковзав по пластині вгору-вниз, активуючи дзвінок.

"Можна було навіть побачити слід зі слизу, який він залишив, повзаючи по датчиках", – розповіла журналістам 30-річна мешканка будинку Ліза.

У поліції Баварії сказали, що слимака "приборкали, навчили поважати межі своєї території і випустили на сусідній галявині".

