В Баварии неизвестный терроризировал людей звонками в дверь – им оказался слизень

Жители многоквартирного дома в Баварии на юге Германии жаловались на звонки в дверь посреди ночи – расследование показало, что ответственным за это был слизень.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Жители многоэтажки в Баварии после непрекращающегося звона в дверь вызвали полицию, подозревая, что это проделки детей или подростков – по-немецки klingelstreich ("звонковая шутка").

Но звонок продолжал раздаваться даже после прибытия двух полицейских, несмотря на то, что у двери никого не было, а датчик движения не сработал.

При более внимательном осмотре металлической пластины звонка на ней увидели слизняка. Он скользил по пластине вверх-вниз, активируя звонок.

"Можно было даже увидеть след из слизи, который он оставил, ползая по датчикам", – рассказала журналистам 30-летняя жительница дома Лиза.

В полиции Баварии сказали, что слизняка "укротили, научили уважать границы своей территории и выпустили на соседней лужайке".

