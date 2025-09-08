Ле Пен звернулась до Макрона: розпуск парламенту – не варіант, а обовʼязок

У Франції лідерка парламентської фракції ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен закликала президента Емманюеля Макрона розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це вона сказала під час дебатів щодо вотуму довіри уряду Франсуа Байру.

Ле Пен у промові сказала, що призначення нового премʼєр-міністра Франції в нинішніх обставинах "ознаменує інституційне застрягання країни" і не дозволить вирішити бюджетних проблем.

На її думку, "вищий інтерес нації" полягає у розпуску парламенту і призначення нових виборів.

Ультраправа політикиня закликала Макрона "провести нові вибори і дати країні можливість обрати", додавши, що розпуск парламенту є "не варіантом, а обов'язком".

У парламенті Франції тривають дебати перед голосуванням за довіру уряду прем’єра Франсуа Байру, який ініціював такий крок на тлі необхідності ухвалювати непопулярні рішення для скорочення держборгу.

Байру на тлі необхідності затверджувати заходи для скорочення держборгу "через голову парламенту" вирішив сам винести на розгляд питання про довіру до уряду.

До цього часу уряд Байру вже пережив серію вотумів недовіри, які не зібрали достатньо голосів, але цього разу його шанси втриматися на посаді вважають незначними.

У партії Ле Пен вже мріють про абсолютну більшість у разі дострокових виборів.

