У парламенті Франції почались дебати перед голосуванням за довіру уряду Байру

У парламенті Франції почались дебати перед голосуванням за довіру уряду прем’єра Франсуа Байру, який ініціював такий крок на тлі необхідності ухвалювати непопулярні рішення для скорочення держборгу.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У Національній асамблеї Франції почалось позачергове засідання, на якому розглянуть вотум довіри уряду Франсуа Байру – ініційоване самим прем’єром на тлі необхідності ухвалювати рішення для скорочення держборгу.

Байру у своїй промові на відкритті дебатів наголосив, що сам захотів пройти таке випробування, за згодою президента.

"Хтось із вас, найбільш численні і, можливо, найбільш розсудливі, думають, що це нерозумно, що це з мого боку був надто великий ризик. Але я протилежної думки. Найбільший ризик – це нічого не робити і продовжувати усе як є без змін", – заявив Франсуа Байру.

Він наголосив, що зростання держборгу Франції становить загрозу для її майбутнього.

"Ви маєте повноваження скинути уряд, але не змінити реальність: тягар боргу став надмірним", – зазначив Байру.

Нагадаємо, Франсуа Байру на тлі необхідності затверджувати заходи для скорочення держборгу "через голову парламенту" вирішив сам винести на розгляд питання про довіру до уряду. До цього часу уряд Байру вже пережив серію вотумів недовіри, які не зібрали достатньо голосів, але цього разу його шанси втриматися на посаді вважають незначними.

На перемовинах з ультраправими підтвердилося, що вони не готові підтримати Байру у цьому голосуванні.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра та знову сформувати нестабільний уряд меншості, або розпустити парламент і провести вибори.

У партії Ле Пен вже мріють про абсолютну більшість у разі дострокових виборів.

