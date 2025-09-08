Ле Пен обратилась к Макрону: роспуск парламента – не вариант, а обязанность

Во Франции лидер парламентской фракции ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен призвала президента Эммануэля Макрона распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом она сказала во время дебатов по вотуму доверия правительству Франсуа Байру.

Ле Пен в своей речи сказала, что назначение нового премьер-министра Франции в нынешних обстоятельствах "ознаменует институциональное застревание страны" и не позволит решить бюджетные проблемы.

По ее мнению, "высший интерес нации" заключается в роспуске парламента и назначении новых выборов.

Ультраправая политик призвала Макрона "провести новые выборы и дать стране возможность выбрать", добавив, что роспуск парламента является "не вариантом, а обязанностью".

В парламенте Франции продолжаются дебаты перед голосованием за доверие правительству премьера Франсуа Байру, который инициировал такой шаг на фоне необходимости принимать непопулярные решения для сокращения госдолга.

Байру на фоне необходимости утверждать меры по сокращению госдолга "через голову парламента" решил сам вынести на рассмотрение вопрос о доверии к правительству.

К этому моменту правительство Байру уже пережило серию вотумов недоверия, которые не собрали достаточно голосов, но на этот раз его шансы удержаться на посту считают незначительными.

В партии Ле Пен уже мечтают об абсолютном большинстве в случае досрочных выборов.

Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.