Як ключові партії Франції ставляться до підтримки України

Національні збори (нижня палата парламенту) Франції прямо зараз розглядають питання вотуму довіри прем'єру Франсуа Байру. Інтрига відсутня – нинішній уряд Франції майже гарантовано відправлять у відставку.

І це має стати першим випадком в історії П'ятої республіки, коли уряд піде у відставку через вотум довіри, ініційований ним самим.

Проте ще більш важливим є те, що цей крок дасть старт новій парламентській кризі, суттєво збільшивши ризики дострокових парламентських виборів.

Про політичну ситуацію, в якій опинилася Франція, і чого від неї очікувати Україні, читайте в статті журналістки Шарлот Гійу-Клер (Франція) Хто впливає на Макрона: як провідні партії Франції розійшлися у питанні підтримки України. Далі – стислий її виклад.

На четвертому році повномасштабної війни в Україні Париж залишається одним із найважливіших європейських партнерів Києва, але це може змінитися.

Французький політичний ландшафт дедалі більше фрагментується.

Президент Емманюель Макрон залишається адвокатом України на дипломатичній арені.

Проурядовий блок партій "Разом"/Ensemble, до якого входить і партія Макрона "Відродження", має єдину позицію по підтримці України.

Традиційно голлістська і прагматична політична сила, "Республіканці" (LR) дотримуються загалом проукраїнської лінії як у Національних зборах, так і в Європейському парламенті. Партія підтримувала поставки зброї і запровадження санкцій, засуджувала воєнні злочини.

Також "Республіканці" відстоюють розвиток європейського оборонного комплексу, розглядаючи вторгнення Росії як ключовий імпульс до стратегічного пробудження Європи.

Об’єднання лівих сил "Новий народний фронт" (ННФ) є, мабуть, найбільш суперечливим випадком.

Адже ключовим учасником цього блоку є ультраліва "Нескорена Франція", яка хоч і засуджує російську агресію, але робить акцент на дипломатичному вирішенні, уникає теми військової допомоги й рішуче виступає проти розширення НАТО.

Схожу позицію має і Комуністична партія Франції.

Соціалістична партія дотримується стабільної, хоч і непомітної проукраїнської позиції.

"Зелені", які також входять до блоку лівих сил, підтримують суверенітет України та євроінтеграцію, але часто застерігають від надмірної мілітаризації.

Ультраправа партія Марін Ле Пен (а точніше, партія Жордана Барделли, який з 2022 року її очолює) зберігає обережну й часто двозначну позицію щодо України.

Через повномасштабне вторгнення "Національне об'єднання" опинилося в репутаційній ізоляції.

Наразі "Нацоб'єднання" засуджує вторгнення Росії. Проте часто – лише формально.

Одночасно ця партія постійно відмовляється підтримувати ключові парламентські ініціативи щодо допомоги Україні.

Свою позицію вони аргументують побоюванням "нескінченної війни", а одночасно наполягають на пріоритеті "купівельної спроможності Франції".

Попри всі корекції курсу щодо РФ, не варто забувати й те, що позика на суму 9,4 млн євро, отримана партією від російського банку, досі залишається невиплаченою.

І це викликає цілком обґрунтовані запитання щодо стратегічної лояльності партії.

