Как ключевые партии Франции относятся к поддержке Украины

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции прямо сейчас начало рассматривать вопрос вотума доверия премьеру Франсуа Байру. Интриги нет – нынешнее правительство Франции почти гарантированно отправят в отставку.

И это должно стать первым случаем в истории Пятой республики, когда правительство уйдет в отставку из-за вотума доверия, инициированного им самим.

Однако еще более важным является то, что этот шаг даст старт новому парламентскому кризису, существенно увеличив риски досрочных парламентских выборов.

О политической ситуации, в которой оказалась Франция, и чего от нее ожидать Украине, читайте в статье журналистки Шарлотт Гию-Клер (Франция) Кто влияет на Макрона: как ведущие партии Франции разошлись в вопросе поддержки Украины. Далее – краткое ее изложение.

На четвертом году полномасштабной войны в Украине Париж остается одним из важнейших европейских партнеров Киева, но это может измениться.

Французский политический ландшафт все больше фрагментируется.

Президент Эмманюэль Макрон остается адвокатом Украины на дипломатической арене.

Проправительственный блок партий "Вместе"/Ensemble, в который входит и партия Макрона "Возрождение", имеет единую позицию по поддержке Украины.

Традиционно голлистская и прагматичная политическая сила, "Республиканцы" (LR) придерживаются в целом проукраинской линии как в Национальном собрании, так и в Европейском парламенте. Партия поддерживала поставки оружия и введение санкций, осуждала военные преступления.

Также "Республиканцы" отстаивают развитие европейского оборонного комплекса, рассматривая вторжение России как ключевой импульс к стратегическому пробуждению Европы.

Объединение левых сил "Новый народный фронт" (ННФ) является, пожалуй, самым противоречивым случаем.

Ведь ключевым участником этого блока является ультралевая "Непокоренная Франция", которая хоть и осуждает российскую агрессию, но делает акцент на дипломатическом решении, избегает темы военной помощи и решительно выступает против расширения НАТО.

Похожую позицию имеет и Коммунистическая партия Франции.

Социалистическая партия придерживается стабильной, хотя и незаметной проукраинской позиции.

"Зеленые", которые также входят в блок левых сил, поддерживают суверенитет Украины и евроинтеграцию, но часто предостерегают от чрезмерной милитаризации.

Ультраправая партия Марин Ле Пен (а точнее, партия Жордана Барделлы, который с 2022 года ее возглавляет) сохраняет осторожную и часто двусмысленную позицию в отношении Украины.

Из-за полномасштабного вторжения "Национальное объединение" оказалось в репутационной изоляции.

Сейчас "Нацобъединение" осуждает вторжение России. Однако часто – лишь формально.

В то же время эта партия постоянно отказывается поддерживать ключевые парламентские инициативы по помощи Украине.

Свою позицию они аргументируют опасением "бесконечной войны", а одновременно настаивают на приоритете "покупательной способности Франции".

Несмотря на все корректировки курса в отношении РФ, не стоит забывать и то, что ссуда на сумму 9,4 млн евро, полученная партией от российского банка, до сих пор остается невыплаченной.

И это вызывает вполне обоснованные вопросы относительно стратегической лояльности партии.

Подробнее – в материале Шарлот Гию-Клер (Франция) Кто влияет на Макрона: как ведущие партии Франции разошлись в вопросе поддержки Украины.