В Германии начала работу парламентская комиссия по расследованию реакции на COVID-19

Парламентская комиссия, которой поручено проанализировать меры реагирования Германии на пандемию коронавируса, провела свое первое заседание в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Председатель Бундестага Юлия Клекнер сказала, что комиссия по расследованию реакции властей на COVID-19 является "возможностью вновь достичь социального примирения" после неоднозначного отношения к коронавирусным ограничениям.

Она призвала комиссию провести тщательный, прозрачный и, прежде всего, самокритичный анализ.

А председатель комиссии Франциска Гопперманн рассказала, что комиссия будет стремиться к тщательному, честному и сбалансированному анализу кризисных лет в Германии.

"Мы критически проанализируем решения и процессы, которые на тот момент могли быть обоснованными, и выявим ошибки. Но мы также хотим подчеркнуть то, что работало хорошо", – сказала она.

В состав комиссии, созданной в июле широким парламентским большинством, входят 14 законодателей и 14 внешних экспертов, которые должны до середины 2027 года подготовить отчет с рекомендациями о том, как действовать в случае будущих кризисов в сфере здравоохранения.

Хотя большая часть работы будет проводиться за закрытыми дверями, комиссия может проводить публичные слушания, например с экспертами, заинтересованными сторонами и другими лицами, которые непосредственно пострадали от пандемии.

В Германии ограничения, связанные с коронавирусом, действовали с марта 2020 по апрель 2023 года.

