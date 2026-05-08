Глава МЗС Естонії: Росії нас не залякати, наше посольство продовжує роботу у Києві

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна не піддасться на залякування з боку Росії, яка пригрозила завдати удару по Києву у відповідь на порушення нібито "перемир’я" 9 травня.

Про це Тсахкна написав 8 травня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Естонський дипломат зазначив, що погрози Росії на адресу Києва та використання нею дипломатичних каналів для залякування є цинічною тактикою ескалації, особливо з огляду на те, що їй не вдалося дотримати жодного перемир’я, включаючи ті, які РФ сама пропонувала.

"Такі погрози щодо цивільної та дипломатичної інфраструктури стануть серйозним порушенням міжнародного права. Естонія та наші дипломати не піддадуться залякуванню. Наше посольство в Києві продовжує працювати під керівництвом місцевої влади, а Україна має право на повну самооборону", – наголосив Тсахкна.

Тсакхна також заявив, що Владімір Путін боїться атак України на свій військовий парад 9 травня.

У МЗС РФ закликали дипломатів евакуюватися з Києва напередодні російського "удару у відповідь по центрах прийняття рішень".

У відповідь на заяви з російського міністерства в Єврокомісії заявили, що Європейський Союз не змінить своєї позиції та присутності в столиці України.

Також повідомляли, що Німеччина не збирається евакуювати своїх дипломатів з Києва попри погрози РФ знову атакувати українську столицю.