Парламент Франции выразил недоверие правительству Байру

Национальная ассамблея Франции в понедельник прогнозируемо провалила голосование за вотум доверия правительству Франсуа Байру, что означает отставку премьера и министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Вотум доверия правительству Байру поддержали 194 депутата нижней палаты французского парламента, тогда как против проголосовали 364. Еще 25 депутатов воздержались во время голосования.

Результаты были прогнозируемыми после того, как ультраправое "Национальное объединение" и Социалистическая партия отказались поддерживать правительство – именно их голоса были решающими для обеспечения большинства.

После голосования премьер Франции должен уйти в отставку.

Президент Франции Эммануэль Макрон может либо выбрать нового премьера и снова сформировать нестабильное правительство меньшинства, либо распустить парламент и провести выборы.

В "Национальном объединении" Марин Ле Пен уже мечтают об абсолютном большинстве в случае досрочных выборов.

