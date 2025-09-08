ЗМІ: Німеччина планує купити у США 300 ракет Patriot

Бундесвер планує придбати у США ще 300 зенітних ракет Patriot на суму близько 1,5 мільярда євро для посилення обороноздатності та поповнення запасів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізналось агентство Reuters від співрозмовників у німецькій коаліції.

За даними Reuters, Німеччина хоче придбати ще 300 ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot у США. Вартість чотирирічного контракту становитиме 1,5 мільярда євро, ідеться в матеріалі.

Співрозмовники Reuters кажуть, що Норвегія погодилась допомогти з фінансуванням контракту і готова внести трохи менше 200 мільйонів євро.

"Замовлення частково призначене для поповнення запасів після того, як ракети будуть передані Україні", – ідеться в публікації.

Також Бундесвер прагне укласти контракти на закупівлю трьох ізраїльських безпілотних систем Heron вартістю близько 600 мільйонів євро і 24 невеликих мобільних медичних пунктів виробництва Rheinmetall за близько 400 мільйонів євро.

Три контракти мають бути схвалені бюджетним комітетом Бундестагу протягом тижня, кажуть джерела Reuters.

Раніше стало відомо, що Німеччина отримає перші ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot з нових власних потужностей наприкінці 2026 – початку 2027 року.

Німеччина також планує поставити Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.