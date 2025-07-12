Німеччина отримає з заводу перші власні перехоплювачі до Patriot у 2026-2027 році

Німеччина отримає перші ракети-перехоплювачі до ЗРК Patriot з нових власних потужностей наприкінці 2026 – початку 2027 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів у Києві 12 липня.

Фройдінга запитали, яка ситуація зі спроможністю Німеччини самостійно виробляти ракети-перехоплювачі до системи ППО Patriot.

"Ми почали будувати свої виробничі лінії для ракет цього типу у Німеччині. Перші поставки звідти будуть готові не раніше 2026 року, у кращому разі, чи початку 2027 року", – розповів генерал-майор.

Його попросили уточнити, чи буде мати Німеччина свободу рішень у тому, як розпоряджатися цими ракетами, зокрема передавати Україні – з огляду на те, що це американська технологія.

"Це буде незалежно. Це буде нова виробнича лінія, європейська виробнича лінія", – відповів Фройдінг.

Також Фройдінг розповів про переговори, які веде Німеччина щодо придбання у США ЗРК Patriot для передачі їх Україні.

Крім того, він оголосив, що Україна сторона вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина, та підтвердив роботу над проєктом щодо дронів-перехоплювачів.