СМИ: Германия планирует купить у США 300 ракет Patriot

Бундесвер планирует приобрести у США еще 300 зенитных ракет Patriot на сумму около 1,5 миллиарда евро для усиления обороноспособности и пополнения запасов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно агентству Reuters от собеседников в немецкой коалиции.

По данным Reuters, Германия хочет приобрести еще 300 ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot в США. Стоимость четырехлетнего контракта составит 1,5 миллиарда евро, говорится в материале.

Собеседники Reuters говорят, что Норвегия согласилась помочь с финансированием контракта и готова внести чуть менее 200 миллионов евро.

"Заказ частично предназначен для пополнения запасов после того, как ракеты будут переданы Украине", – говорится в публикации.

Также Бундесвер стремится заключить контракты на закупку трех израильских беспилотных систем Heron стоимостью около 600 миллионов евро и 24 небольших мобильных медицинских пунктов производства Rheinmetall за около 400 миллионов евро.

Три контракта должны быть одобрены бюджетным комитетом Бундестага в течение недели, говорят источники Reuters.

Ранее стало известно, что Германия получит первые ракеты-перехватчики к ЗРК Patriot с новых собственных мощностей в конце 2026 – начале 2027 года.

Германия также планирует поставить Украине две системы противовоздушной обороны Patriot после достижения соглашения с США о том, что Берлин будет первым в очереди на получение новых систем вместо переданных.