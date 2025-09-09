Украина и ЕС начали скрининг по последнему, "аграрному" кластеру переговоров о вступлении

Украина и Еврокомиссия начали скрининг по последнему кластеру переговоров о вступлении, посвященный сельскому хозяйству.

Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, сообщает "Европейская правда".

Скрининговые встречи по переговорному разделу 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий", который относится к кластеру 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" стартовали в Брюсселе накануне.

Встречи продлятся 3 дня, до 10 сентября, и проходят в гибридном формате.

Украинскую делегацию возглавляет главный переговорщик, вице-премьер-министр Тарас Качка. Участие в сессиях также принимают представители Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

"Для нас эта сессия скрининга – не начало, а итог многолетнего сотрудничества с Евросоюзом. Мы знаем наши преимущества, знаем вызовы, и сегодня имеем возможность заложить фундамент для дальнейшей интеграции украинского агросектора в общую политику ЕС", – отметил Качка, открывая сессию.

В первый день встреч, 8 сентября, делегации Украины и Европейской Комиссии рассмотрели следующие вопросы:

Принципы, стратегия, направления развития аграрной политики Украины;

Схемы поддержки аграрного сектора и другие виды помощи;

Национальная политика поддержки развития сельских территорий;

Финансирование сельскохозяйственных расходов Украины и система их мониторинга;

Интегрированная система администрирования и контроля (IACS): текущее состояние и планы развития;

Сеть данных об устойчивом развитии фермерства (FSDN): текущее состояние и дальнейшие шаги;

Переработанные продукты.

Раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" охватывает большое количество обязательных норм, большинство из которых начнут действовать в Украине с момента вступления, без необходимости принятия дополнительных нормативно-правовых актов. Правильное применение этих правил, а также их эффективное выполнение и контроль со стороны профессиональной публичной администрации являются критически важными для функционирования Общей аграрной политики ЕС (CAP).

Напомним, в июле Украина успешно завершила скрининг четвертого кластера для переговоров о вступлении в ЕС.

Читайте также: Новая дорога в обход Орбана. Как возможно разблокировать движение Украины в ЕС.