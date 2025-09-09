Сильний землетрус сколихнув грецький острів Евбея, поштовхи відчули в Афінах

Землетрус магнітудою 5,2 стався біля південно-західного узбережжя острова Евбея, другого за величиною в Греції, і сколихнув столицю країни Афіни, розташовану на південний захід від епіцентру підземних поштовхів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Поштовхи відчувалися через 27 хвилин після півночі за місцевим часом у вівторок, поступово набираючи силу.

Афінський Інститут геодинаміки на своєму сайті (gein.noa.gr) повідомив, що землетрус стався за п'ять кілометрів на північний захід від міста Неа-Стира, на глибині всього 13,6 кілометрів.

Стергіос Циркас, мер міста Марафонас, розташованого на іншому березі південної частини Евбейської затоки від Неа-Стири, сказав, що поштовхи "були дуже сильними", але поки що не надходило повідомлень про руйнування.

Мер Карістоса, міста на півдні Евбеї, сказав, що його мерія також не має негайних повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Туреччини Мурат Курум оголосив, що після землетрусу магнітудою 6,1, що стався в районі Синдирги в Баликесірі, було виявлено кілька десятків пошкоджених або зруйнованих будівель, одна людина загинула.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.