Сильное землетрясение всколыхнуло греческий остров Эвбея, толчки ощутили в Афинах

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у юго-западного побережья острова Эвбея, второго по величине в Греции, и всколыхнуло столицу страны Афины, расположенную к юго-западу от эпицентра подземных толчков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Толчки ощущались через 27 минут после полуночи по местному времени во вторник, постепенно набирая силу.

Афинский Институт геодинамики на своем сайте (gein.noa.gr) сообщил, что землетрясение произошло в пяти километрах к северо-западу от города Неа-Стира, на глубине всего 13,6 километров.

Стергиос Циркас, мэр города Марафонас, расположенного на другом берегу южной части Эвбейского залива от Неа-Стиры, сказал, что толчки "были очень сильными", но пока что не поступало сообщений о разрушениях.

Мэр Каристоса, города на юге Эвбеи, сказал, что его мэрия также не имеет немедленных сообщений о повреждениях.

Напомним, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум объявил, что после землетрясения магнитудой 6,1, произошедшего в районе Синдирги в Балыкесире, было обнаружено несколько десятков поврежденных или разрушенных зданий, один человек погиб.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.