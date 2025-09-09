ЗМІ: США розривають співпрацю з Європою для протидії дезінформації Росії, Китаю та Ірану

США поінформували країни Європи про те, що вони відмовляються від спільних зусиль у боротьбі з дезінформацією з боку таких країн, як Росія, Китай та Іран.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на трьох європейських посадовців, знайомих з цим питанням, передає "Європейська правда".

Минулого тижня європейські країни отримали повідомлення від Державного департаменту про те, що США припиняють дію меморандумів про взаєморозуміння, підписаних минулого року за адміністрації Джо Байдена, які мали на меті виробити єдиний підхід до виявлення та викриття зловмисної інформації, поширюваної іноземними урядами, що прагнуть посіяти хаос.

Цей крок був зроблений на тлі ліквідації адміністрацією Трампа відомств в уряді, які мали захищати чесність виборів у США та боротися з іноземним зловмисним впливом у країні та за кордоном.

Меморандуми були частиною ініціативи, яку очолив Центр глобальної взаємодії (GEC), агентство Державного департаменту, що займається боротьбою з дезінформацією, яка поширюється за кордоном супротивниками США і терористичними групами.

Джеймс Рубін, який очолював центр до грудня, назвав цей крок "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні з Росією та Китаєм.

"Інформаційна війна – це реальність нашого часу, і штучний інтелект лише примножить ризики, пов'язані з нею", – сказав Рубін.

Центр був створений у 2011 році для протидії терористичній пропаганді та насильницькому екстремізму в інтернеті. Пізніше його місія була розширена до відстеження та викриття дезінформаційних кампаній за кордоном.

Він був закритий у грудні після того, як республіканські скептики в Конгресі заблокували спроби продовжити мандат агентства. На короткий час його функції були реорганізовані в офіс при Державному департаменті, який потім був закритий адміністрацією Трампа у квітні. Припинення дії меморандумів про взаєморозуміння є останнім кроком у завершенні програми.

Протягом останніх років Росія проводить агресивну дезінформаційну кампанію, щоб посіяти хаос і підірвати підтримку України та світового порядку, очолюваного Заходом.

У вересні минулого року GEC звинуватила фінансований російською державою телеканал RT у тому, що він діє від імені російських спецслужб, використовуючи кібершпигунство, і намагається маніпулювати президентськими виборами в Молдові на користь Москви. США запровадили санкції проти RT та інших російських державних мовників через їхню роль у поширенні дезінформації.

Телеканал був заборонений у континентальній Європі та Великій Британії після повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році з метою підірвати кремлівську пропаганду війни.

Директор чеської Служби безпеки та розвідки Міхал Коуделка напередодні заявив, що Росія прагне зруйнувати згуртованість і підірвати довіру населення до інститутів, держави, закону та міжнародного авторитету країни.

У контексті втручання Росії у внутрішні справи країн зауважимо, що нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори. Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.