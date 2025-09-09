СМИ: США разрывают сотрудничество с Европой для противодействия дезинформации России, Китая и Ирана

США проинформировали страны Европы о том, что они отказываются от совместных усилий в борьбе с дезинформацией со стороны таких стран, как Россия, Китай и Иран.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, передает "Европейская правда".

На прошлой неделе европейские страны получили сообщение от Государственного департамента о том, что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, подписанных в прошлом году при администрации Джо Байдена, которые имели целью выработать единый подход к выявлению и разоблачению злонамеренной информации, распространяемой иностранными правительствами, стремящимися посеять хаос.

Этот шаг был сделан на фоне ликвидации администрацией Трампа ведомств в правительстве, которые должны были защищать честность выборов в США и бороться с иностранным злонамеренным влиянием в стране и за рубежом.

Меморандумы были частью инициативы, которую возглавил Центр глобального взаимодействия (GEC), агентство Государственного департамента, занимающееся борьбой с дезинформацией, распространяемой за рубежом противниками США и террористическими группами.

Джеймс Рубин, возглавлявший центр до декабря, назвал этот шаг "односторонним актом разоружения" в информационной войне с Россией и Китаем.

"Информационная война – это реальность нашего времени, и искусственный интеллект лишь приумножит риски, связанные с ней", – сказал Рубин.

Центр был создан в 2011 году для противодействия террористической пропаганде и насильственному экстремизму в интернете. Позже его миссия была расширена до отслеживания и разоблачения дезинформационных кампаний за рубежом.

Он был закрыт в декабре после того, как республиканские скептики в Конгрессе заблокировали попытки продлить мандат агентства. На короткое время его функции были реорганизованы в офис при Государственном департаменте, который затем был закрыт администрацией Трампа в апреле. Прекращение действия меморандумов о взаимопонимании является последним шагом в завершении программы.

В последние годы Россия проводит агрессивную дезинформационную кампанию, чтобы посеять хаос и подорвать поддержку Украины и мирового порядка, возглавляемого Западом.

В сентябре прошлого года GEC обвинила финансируемый российским государством телеканал RT в том, что он действует от имени российских спецслужб, используя кибершпионаж, и пытается манипулировать президентскими выборами в Молдове в пользу Москвы. США ввели санкции против RT и других российских государственных вещателей из-за их роли в распространении дезинформации.

Телеканал был запрещен в континентальной Европе и Великобритании после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году с целью подорвать кремлевскую пропаганду войны.

Директор чешской Службы безопасности и разведки Михал Коуделка накануне заявил, что Россия стремится разрушить сплоченность и подорвать доверие населения к институтам, государству, закону и международному авторитету страны.

В контексте вмешательства России во внутренние дела стран заметим, что недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы. Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.