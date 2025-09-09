ЗМІ: рейс Ryanair із Гданська до Братислави сідав у Відні через втручання в GPS 

Один із рейсів Ryanair з польського Гданська до столиці Словаччини Братислави змушений був звернути з маршруту через масштабне втручання в GPS.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Dennik N.

Інцидент стався ще 23-24 серпня, але досі не був відомий широкій громадськості. Вечірній рейс із Гданська мав приземлитися у Братиславі після опівночі, але несподівано для пасажирів опинився у Відні.

Екіпаж пояснив людям, що через заглушений GPS на борту літака, а також проблеми з наземною навігаційною системою в аеропорту Братислави рейс завернули до австрійської столиці. Пасажир, який розповів ЗМІ про інцидент, висловив припущення, що причини були такими ж, як у випадку з літаком президентки Єврокомісії.

В аеропорту Братислави підтвердили виданню, що рейс спрямували до Відня, проте звідти він із затримкою прибув у Братиславу.

"Рейс номер FR6827 Ryanair, що мав прибути з Гданська до Братислави 24 серпня 2025 року о 1:10 ранку, переспрямовували до Відня. Після дозаправки літак приземлився в аеропорту Штефаника о 2:44 ранку", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, літак з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час польоту до Болгарії змушений був приземлятися за паперовими картами через збої в роботі GPS, які вважають наслідком російського втручання.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.