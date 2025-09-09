СМИ: рейс Ryanair из Гданьска в Братиславу садился в Вене из-за вмешательства в GPS

Один из рейсов Ryanair из польского Гданьска в столицу Словакии Братиславу вынужден был свернуть с маршрута из-за масштабного вмешательства в GPS.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Dennik N.

Инцидент произошел еще 23-24 августа, но до сих пор не был известен широкой общественности. Вечерний рейс из Гданьска должен был приземлиться в Братиславе после полуночи, но неожиданно для пассажиров оказался в Вене.

Экипаж объяснил людям, что из-за заглушенного GPS на борту самолета, а также проблем с наземной навигационной системой в аэропорту Братиславы рейс завернули в австрийскую столицу. Пассажир, рассказавший СМИ об инциденте, высказал предположение, что причины были такими же, как в случае с самолетом президента Еврокомиссии.

В аэропорту Братиславы подтвердили изданию, что рейс направили в Вену, однако оттуда он с задержкой прибыл в Братиславу.

"Рейс номер FR6827 Ryanair, который должен был прибыть из Гданьска в Братиславу 24 августа 2025 года в 1:10 утра, перенаправляли в Вену. После дозаправки самолет приземлился в аэропорту Штефаника в 2:44 утра", – отметили в пресс-службе.

Напомним, самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.