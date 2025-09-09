В Армении по запросу РФ задержали грузина, воевавшего за Украину, ему грозит экстрадиция

На армянской границе взяли под стражу гражданина Грузии, который воевал за Украину в составе "Грузинского легиона" – в связи с тем, что Россия объявила его в розыск за "наемничество".

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

29-летнего Георгия Кинояна задержали при пересечении границы Грузии и Армении еще 3 сентября.

"Армянские пограничники задержали его на месте, потому что, как они сказали, на экране высветилось уведомление, что Георгий в розыске по запросу России", – рассказал брат задержанного Вако Киноян.

По его словам, Георгия после того перевели в СИЗО, а дальше по решению суда поместили под экстрадиционный арест на 40 дней. Никакой дополнительной информации после этого семья не получала.

В октябре 2024 года "суд" оккупационной власти в Донецке объявил Кинояна виновным в "наемничестве" по российскому законодательству из-за участия в боевых действиях на стороне Украины и заочно приговорил к 7 годам заключения. Похожие заочные приговоры есть против основателя "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили и других бойцов подразделения.

В течение 40 дней Россия может направить запрос на экстрадицию, и тогда после судебного заседания процесс может состояться быстро.

В МВД Армении пока не ответили на запрос "Радио Свобода" по этому поводу.

Семья обратилась к грузинским властям с просьбой вмешаться и не допустить экстрадиции. В посольстве Грузии в Ереване сказали, что "владеют информацией и соответствующие структуры вовлечены в процесс".

В пресс-службе МВД Грузии отметили, что Кинояна не объявляли в розыск через каналы Интерпола – Россия сделала это через систему, которой пользуются страны СНГ. Поэтому, пояснили в ведомстве, грузинские пограничники не видели этого и не могли предупредить Кинояна во время выезда.

По данным грузинских СМИ, за время полномасштабной войны РФ против Украины в рядах сил обороны Украины погибли более 80 грузин – тех, кто давно проживал в Украине и добровольцев, которые приехали с началом войны.

Напомним, в конце января словацкий премьер Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии, на основании чего ему запретили въезд в страну. Впрочем, это не помешало Мамулашвили приехать в Словакию.