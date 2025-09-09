Соціалісти і демократи Європарламенту: конфіскація росактивів має перестати бути табу

Група соціалістів і демократів у Європарламенті закликала ЄС і США до рішучіших санкцій проти РФ і виступила за конфіскацію російських активів.

Про це йдеться у дописі групи у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Фракція відреагувала на найсильніший удар по Україні, ніж будь-коли. На думку європарламентарів, глава Кремля Владімір Путін таким чином насміхається над мирними зусиллями США та європейським самозаспокоєнням.

"Настав час різко посилити тиск за допомогою рішучих економічних санкцій з боку всіх трансатлантичних союзників, включно зі США. Конфіскація російських заморожених активів більше не може бути табу", – заявили євродепутати.

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево минулого тижня повторив рішучу позицію своєї країни щодо неприпустимості конфіскації заморожених російських активів, які в основному зберігаються в бельгійських банках, для надання допомоги Україні.

Прево відкинув і альтернативний варіант, запропонований Великою Британією, – потенційний переказ заморожених активів до окремого інвестиційного фонду.

Близько 200 млрд євро російських коштів заморожені на території ЄС у межах західних санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Більша частина цих коштів зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear.