Социалисты и демократы Европарламента: конфискация росактивов должна перестать быть табу

Группа социалистов и демократов в Европарламенте призвала ЕС и США к более решительным санкциям против РФ и выступила за конфискацию российских активов.

Об этом говорится в посте группы в соцсети X, передает "Европейская правда".

Фракция отреагировала на сильнейший удар по Украине, чем когда-либо. По мнению европарламентариев, глава Кремля Владимир Путин таким образом насмехается над мирными усилиями США и европейским самоуспокоением.

"Пришло время резко усилить давление с помощью решительных экономических санкций со стороны всех трансатлантических союзников, включая США. Конфискация российских замороженных активов больше не может быть табу", – заявили евродепутаты.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево на прошлой неделе повторил решительную позицию своей страны о недопустимости конфискации замороженных российских активов, которые в основном хранятся в бельгийских банках, для оказания помощи Украине.

Прево отверг и альтернативный вариант, предложенный Великобританией, – потенциальный перевод замороженных активов в отдельный инвестиционный фонд.

Около 200 млрд евро российских средств заморожены на территории ЕС в рамках западных санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году. Большая часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.