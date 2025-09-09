В Братиславе объявили масштабную эвакуацию из-за найденной старой авиабомбы

В центре Братиславы эвакуировали тысячи квартир и офисные помещения для безопасного обезвреживания старой авиабомбы, которую накануне нашли на стройке.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Вечером 8 сентября работники во время работы на стройплощадке на ул. Ландереровой обнаружили подозрительный объект. Специалисты узнали в находке 226-килограммовую американскую бомбу AN-M64 времен Второй мировой войны.

В полиции объявили, что неотложной опасности для жителей нет, однако на утро объявили всеобщую эвакуацию на несколько часов, чтобы взрывотехники могли забрать и обезвредить бомбу.

Эвакуацию объявили для жителей около 1000 квартир и бизнес-помещений на пяти улицах, их также перекрывают для движения транспорта.

Граждане получили распоряжение выехать из домов до 9 часов утра, после чего остальные сутки на месте будут работать пиротехники. Полиция с раннего утра озвучивает объявления в мегафоны и обходит квартиры.

Branislav Wáclav/Aktuality

Из-за перекрытия улиц пришлось изменить маршрут около десятка троллейбусов и автобусов.

Специалисты выяснят, безопасно ли вывезти находку на спецполигон и там взорвать, или проводить обезвреживание на месте.

Это не первая подобная находка в Братиславе.

В польской столице Варшаве в августе также обезвреживали бомбу времен Второй мировой войны. Перед тем неразорвавшуюся 500-килограммовую бомбу нашли во Франкфурте.