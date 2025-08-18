У Варшаві знайшли бомбу часів Другої світової війни

У Варшаві у понеділок, 18 серпня, знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомив польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

У Варшаві, поблизу колій у районі Гданського мосту, під час земляних робіт виявили, ймовірно, нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

За словами представника міської поліції Якуба Пациняка, місце знахідки на перетині вулиць огороджене, очікується прибуття саперів.

Через подію інцидент на ділянці Варшава-Гданська – Варшава-Прага потяги курсують зі зниженою швидкістю.

Нагадаємо, в німецькому Франкфурті-на-Майні нещодавно виявили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, після чого провели її знешкодження.

А на місці зруйнованого мосту Кароли в Дрездені – одного з чотирьох мостів через річку Ельба – знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Також Міністерство внутрішніх справ Сербії 9 серпня повідомило про знищення авіаційної бомби часів Другої світової війни, яку виявили в Белграді.