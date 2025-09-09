У Польщі розповіли нові деталі про дрон, який впав на кордоні з Білоруссю

Безпілотник, який впав у районі прикордонного переходу Польщі з Білоруссю поблизу Тересполя, не був бойовим.

Про це повідомила у вівторок речниця Люблінської окружної прокуратури Агнешка Кенпка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

"Ми точно знаємо, що це не був бойовий безпілотник, він не містив жодних елементів, які б на це вказували. Однак ми повинні дочекатися висновку експертів, щоб оцінити його природу", – сказала Кенпка на пресбрифінгу в Любліні.

Безпілотник впав на кукурудзяному полі приблизно за 300 м від пункту перетину кордону в селі Полатичі Люблінського воєводства. Його рештки знайшли співробітники Надбужанського відділу Прикордонної служби в ніч з неділі на понеділок. Вони визначили місце його падіння за допомогою службового дрона.

Справу розслідує Люблінська воєводська прокуратура у відділі військових справ. Кенпка повідомила, що розслідування ведеться за статтею 212 Авіаційного закону. "У цій статті йдеться, серед іншого, про переліт без дозволу через державний кордон", – повідомила вона. Це карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Відповідаючи на запитання про висновки щодо напрямку, звідки вилетів безпілотник, прокурор сказала, що про це ще рано говорити, оскільки експерти, призначені для розслідування, мають визначити траєкторію і напрямок польоту безпілотника. Вона визнала, що однією з гіпотез є те, що він прилетів з боку Білорусі.

Кенпка повідомила, що огляд місця падіння безпілотника закінчився в понеділок увечері. На полі, де його знайшли і зафіксували, було знайдено чотирнадцять великих деталей і кілька сотень дрібних. Раніше повідомлялося, що це були переважно деталі, виготовлені з пінополістиролу. Серед іншого, були знайдені крила безпілотника і двигун.

На деяких частинах є кириличні написи, на двигуні – номери. Всі ці частини будуть передані експерту, який встановить, що це за безпілотник. Також вивчаються записи камер відеоспостереження, серед іншого обладнання прикордонників, яке може дозволити визначити траєкторію польоту безпілотника і напрямок, звідки він прилетів.

За словами Кенпки, на місці падіння безпілотника є видиме поглиблення і незначна вигоріла пляма, яка, ймовірно, пов'язана з тим, що в безпілотнику загорілося паливо. Це паливо вигоріло, пожежі на полі не було.

Кепка повторила, що прикордонників Надбужанського прикордонного загону, які знайшли безпілотник, вже допитали. Також допитано особу, яка звернулася до поліції і повідомила, що чула звук падіння безпілотника. Також планується опитати місцевих жителів.

Також нагадаємо, що вранці 20 серпня стало відомо, що на кукурудзяне поле в селі Осини Люблінського воєводства Польщі впав невідомий предмет, який потім вибухнув.

Польська влада вважає, що повітряний простір країни з "дуже високою" ймовірністю порушив російський дрон "Гербера" з китайським двигуном.