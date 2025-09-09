В Польше рассказали новые детали о дроне, который упал на границе с Беларусью

Беспилотник, который упал в районе пограничного перехода Польши с Беларусью вблизи Тересполя, не был боевым.

Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры Агнешка Кенпка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"Мы точно знаем, что это не был боевой беспилотник, он не содержал никаких элементов, которые бы на это указывали. Однако мы должны дождаться заключения экспертов, чтобы оценить его природу", – сказала Кенпка на пресс-брифинге в Люблине.

Беспилотник упал на кукурузном поле примерно в 300 м от пункта пересечения границы в селе Полатичи Люблинского воеводства. Его останки нашли сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в ночь с воскресенья на понедельник. Они определили место его падения с помощью служебного дрона.

Дело расследует Люблинская воеводская прокуратура в отделе военных дел. Кенпка сообщила, что расследование ведется по статье 212 Авиационного закона. "В этой статье говорится, среди прочего, о перелете без разрешения через государственную границу", – сообщила она. Это наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Отвечая на вопрос о выводах относительно направления, откуда вылетел беспилотник, прокурор сказала, что об этом еще рано говорить, поскольку эксперты, назначенные для расследования, должны определить траекторию и направление полета беспилотника. Она признала, что одной из гипотез является то, что он прилетел со стороны Беларуси.

Кенпка сообщила, что осмотр места падения беспилотника закончился в понедельник вечером. На поле, где его нашли и зафиксировали, было найдено четырнадцать крупных деталей и несколько сотен мелких. Ранее сообщалось, что это были преимущественно детали, изготовленные из пенополистирола. Среди прочего, были найдены крылья беспилотника и двигатель.

На некоторых частях есть кириллические надписи, на двигателе – номера. Все эти части будут переданы эксперту, который установит, что это за беспилотник. Также изучаются записи камер видеонаблюдения, среди прочего оборудования пограничников, которое может позволить определить траекторию полета беспилотника и направление, откуда он прилетел.

По словам Кенпки, на месте падения беспилотника есть видимое углубление и незначительное выгоревшее пятно, которое, вероятно, связано с тем, что в беспилотнике загорелось топливо. Это топливо выгорело, пожара на поле не было.

Кепка повторила, что пограничников Надбужанского пограничного отряда, которые нашли беспилотник, уже допросили. Также допрошено лицо, которое обратилось в полицию и сообщило, что слышало звук падения беспилотника. Также планируется опросить местных жителей.

Также напомним, что утром 20 августа стало известно, что на кукурузное поле в селе Осины Люблинского воеводства Польши упал неизвестный предмет, который затем взорвался.

Польские власти считают, что воздушное пространство страны с "очень высокой" вероятностью нарушил российский дрон "Гербера" с китайским двигателем.