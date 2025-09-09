ЗМІ: у Фінляндії обговорять з парламентом формат участі в гарантіях для України

Прем’єр Фінляндії скликав на зустріч лідерів політичних партій і парламентських фракцій, щоб обговорити формат участі країни у гарантіях безпеки для України від "коаліції рішучих".

Про це повідомляє Yle з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Петтері Орпо на другу половину дня вівторка скликав на зустріч лідерів політсил і парламентських фракцій. Ключовою темою обговорення буде зустріч "коаліції рішучих" у Парижі та можливі формати участі Фінляндії у гарантіях безпеки, які партнери запропонують Україні.

Нагадаємо, від Фінляндії у зустрічах "коаліції рішучих" бере участь президент Александр Стубб. Після останніх переговорів у Парижі він підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, але не став розкривати деталей.

Прем’єр Петтері Орпо раніше висловив думку, що ключовим завданням фінських військових має залишатися убезпечення зовнішнього кордону НАТО, який тепер проходить по східному кордону Фінляндії з Росією протяжністю близько 1300 км.

У публічній дискусії припускали, що роль Фінляндії у гарантіях може полягати в участі у навчанні українських військових чи подібній другорядній підтримці.

Опозиційні партії наголошували, що участь Фінляндії слід узгодити з усіма політсилами, перш ніж на щось погоджуватися – що є традицією для країни у питаннях зовнішньої політики та безпеки.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

