Президент Фінляндії вважає, що Росія зараз не зацікавлена ані в перемир'ї, ані у мирній угоді

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що на даний час Кремль не зацікавлений у припиненні війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "коаліції рішучих" у Парижі.

"На мою думку, потрібні два етапи. Спершу припинення вогню, і потім намагатися знайти рішення – і це дуже складно, і потім – власне мир (мирна угода. – Ред.). Але Путін цього не хоче, і це проблема", – сказав Стубб.

Його перепитали, чого саме не хоче правитель Росії – перемир’я чи миру.

"Обох. Тому що мета, стратегія президента Путіна не змінилася – він хоче усю Україну, він хоче знищити Україну та її суверенітет", – відповів президент Фінляндії.

"Росія, особливо Путін, розуміють лише силу. Тож потрібно тиснути, і санкції – це єдине рішення", – наголосив він.

Фінський президент підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, і не став розкривати деталей.

Також Александр Стубб сказав, що "спить спокійно", попри сусідство Фінляндії з Росією.

У засіданні "коаліції рішучих" брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України, а решта приєдналися по відеозв’язку.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, при чому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.