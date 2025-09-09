СМИ: в Финляндии обсудят с парламентом формат участия в гарантиях для Украины

Премьер Финляндии созвал на встречу лидеров политических партий и парламентских фракций, чтобы обсудить формат участия страны в гарантиях безопасности для Украины от "коалиции решительных".

Об этом сообщает Yle со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр Петтери Орпо на вторую половину дня вторника созвал на встречу лидеров политсил и парламентских фракций. Ключевой темой обсуждения будет встреча "коалиции решительных" в Париже и возможные форматы участия Финляндии в гарантиях безопасности, которые партнеры предложат Украине.

Напомним, от Финляндии во встречах "коалиции решительных" участвует президент Александр Стубб. После последних переговоров в Париже он подтвердил, что Финляндия в той или иной форме присоединится к гарантиям безопасности для Украины, но не стал раскрывать деталей.

Премьер Петтери Орпо ранее высказал мнение, что ключевой задачей финских военных должно оставаться обеспечение безопасности внешней границы НАТО, которая теперь проходит по восточной границе Финляндии с Россией протяженностью около 1300 км.

В публичной дискуссии предполагали, что роль Финляндии в гарантиях может заключаться в участии в обучении украинских военных или подобной второстепенной поддержке.

Оппозиционные партии отмечали, что участие Финляндии следует согласовать со всеми политсилами, прежде чем на что-то соглашаться – что является традицией для страны в вопросах внешней политики и безопасности.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира. Лично присутствовали шестеро лидеров стран ЕС, руководство Евросоюза и президент Украины, а остальные присоединились по видеосвязи.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо прислать войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

