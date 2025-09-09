Украина требует решительной реакции партнеров на убийство Россией более 20 человек в Яровой

Украина информирует международных партнеров об убийстве Россией 21 человека в поселке Яровая в Донецкой области и ожидает решительной реакции.

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига во вторник в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Министр сообщил, что по меньшей мере 21 гражданский погиб и более двух десятков были ранены в результате варварского прямого российского удара авиабомбой по обычным людям, которые стояли в очереди за пенсиями в поселке Яровая в Донецкой области.

"Это ужасное преступление требует мирового осуждения и решительных действий. Мы призываем мир немедленно высказаться и действовать. Мы обращаемся к европейским партнерам, Соединенным Штатам, членам G20 и всем, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, с призывом принять меры", – призвал министр иностранных дел.

Сейчас Украина информирует всех партнеров и международные организации о деталях этого преступления.

"И мы ожидаем мощной реакции. Российские преступники должны предстать перед правосудием за это и другие преступления. Российская пропаганда заявляет, что якобы "спасает" людей в Донецкой области, но на самом деле она сбрасывает мощные авиабомбы на тех, кто пришел получить пенсии. Россия несет только смерть, ужас и разрушение", – написал Сибига.

Президент Владимир Зеленский сообщил 9 сентября, что российские оккупационные войска сбросили авиабомбу на поселок Яровая в Донецкой области в момент раздачи пенсий мирным жителям, по предварительной информации, погибли более 20 человек.

7 сентября Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.