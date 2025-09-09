Швеція хоче знизити вік кримінальної відповідальності з нинішніх 15 років.

Про це заявив у вівторок, 9 вересня, прем'єр-міністр Ульф Крістерссон, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Крістерссон заявив про потенційне зниження віку кримінальної відповідальності з нинішніх 15 років після збільшення кількості випадків, коли злочинні угруповання вербують дітей через соціальні мережі і використовують їх як найманих вбивць.

За останніми офіційними даними, у першому півріччі 2024 року кількість осіб віком до 15 років, підозрюваних у вбивстві, пособництві у вбивстві або замаху на вбивство, становила 93 особи, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цього року призначений урядом слідчий рекомендував знизити вік кримінальної відповідальності до 14 років у випадках особливо тяжких злочинів.

"Діти безжально експлуатуються злочинними угрупованнями для вчинення тяжких злочинів. З метою захисту цих дітей та їхніх потенційних жертв уряд вживає рішучих заходів проти такого цинічного використання", – заявив Крістерссон.

Наприкінці червня шведський уряд оголосив про наміри змінити законодавство про зброю, серед іншого обмеживши доступ до деяких видів самозарядної зброї.

Ідеться насамперед про гвинтівку AR-15, про заборону доступу до якої уряд Швеції заявив після смертельного теракту в Еребру у лютому 2025 року, внаслідок якого загинули 11 людей.

Нещодавно в шведському місті внаслідок стрілянини неподалік мечеті загинув чоловік.