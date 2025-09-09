Швеция хочет снизить возраст уголовной ответственности с нынешних 15 лет.

Об этом заявил во вторник, 9 сентября, премьер-министр Ульф Кристерссон, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Кристерссон заявил о потенциальном снижении возраста уголовной ответственности с нынешних 15 лет после увеличения количества случаев, когда преступные группировки вербуют детей через социальные сети и используют их в качестве наемных убийц.

По последним официальным данным, в первом полугодии 2024 года количество лиц в возрасте до 15 лет, подозреваемых в убийстве, пособничестве в убийстве или покушении на убийство, составило 93 человека, что втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году назначенный правительством следователь рекомендовал снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет в случаях особо тяжких преступлений.

"Дети безжалостно эксплуатируются преступными группировками для совершения тяжких преступлений. С целью защиты этих детей и их потенциальных жертв правительство принимает решительные меры против такого циничного использования", – заявил Кристерссон.

В конце июня шведское правительство объявило о намерениях изменить законодательство об оружии, среди прочего ограничив доступ к некоторым видам самозарядного оружия.

Речь идет прежде всего о винтовке AR-15, о запрете доступа к которой правительство Швеции заявило после смертельного теракта в Эребру в феврале 2025 года, в результате которого погибли 11 человек.

Недавно в шведском городе в результате стрельбы неподалеку от мечети погиб человек.