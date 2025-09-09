Укр Рус Eng

Британія профінансує виробництво на своїй території далекобійних дронів для України

Новини — Вівторок, 9 вересня 2025, 17:27 — Христина Бондарєва

Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.

Про це Гілі заявив на початку засідання формату "Рамштайн" у вівторок у Лондоні, повідомляє "Європейська правда". 

Гілі зазначив, що Британія продовжить намагатися змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів разом із союзниками та у цьому зв'язку оголосив про наступні плани підтримки Києва.

"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії, які ми будемо виробляти в Британії та постачати в Україну", – повідомив британський міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

На початку липня стало відомо, що йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.

