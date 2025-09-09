Британія профінансує виробництво на своїй території далекобійних дронів для України
Міністр оборони Британії Джон Гілі повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства далекобійних дронів для України.
Про це Гілі заявив на початку засідання формату "Рамштайн" у вівторок у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".
Гілі зазначив, що Британія продовжить намагатися змусити Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів разом із союзниками та у цьому зв'язку оголосив про наступні плани підтримки Києва.
"Протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі безпілотників дальнього радіуса дії, які ми будемо виробляти в Британії та постачати в Україну", – повідомив британський міністр.
Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини та України підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.
На початку липня стало відомо, що йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.