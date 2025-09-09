Британия профинансирует производство на своей территории дальнобойных дронов для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил о планах Лондона профинансировать производство на территории Соединенного Королевства дальнобойных дронов для Украины.

Об этом Хили заявил в начале заседания формата "Рамштайн" во вторник в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Хили отметил, что Великобритания продолжит пытаться заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров вместе с союзниками и в этой связи объявил о следующих планах поддержки Киева.

"В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, которые мы будем производить в Британии и поставлять в Украину", – сообщил британский министр.

Напомним, в конце мая министры обороны Германии и Украины подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.