Білорусь обурилась вигнанням свого шпигуна із Чехії

Міністерство закордонних справ Білорусі через добру відреагувало на рішення Чехії видворити співробітника білоруського посольства у Празі, який займався шпигунською діяльністю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві білоруського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство Білорусі заявило, що "рішуче засуджує" оголошення персоною нон грата працівника свого посольства у Чехії.

"Цей крок є необґрунтованим і політично мотивованим і не сприяє розвитку конструктивної взаємодії та нормалізації двосторонніх відносин", – вважають там.

МЗС Білорусі також сказало, що "залишає за собою право вжити заходів у відповідь".

Напередодні чеське Міністерство закордонних справ оголосило про вислання співробітника посольства Білорусі через співпрацю з білоруською розвідкою.

Це сталось на тлі викриття спецслужбами Румунії, Угорщини та Чехії білоруської розвідувальної мережі, створеної в Європі.

Одним із членів цієї мережі був колишній заступник голови розвідки Молдови Александр Балан, затриманий румунськими правоохоронцями.