В Мюнхене произошел взрыв и раздавались выстрелы: есть погибший
С утра среды в северной части немецкого Мюнхена продолжается масштабная операция полиции и пожарной службы – на месте находятся и саперы.
Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".
По информации издания, произошло несколько взрывов. Также, вероятно, раздавались выстрелы. Было найдено тело мужчины.
Как стало известно Bild, мужчина, вероятно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой.
Кроме того, был найден по меньшей мере еще один человек с огнестрельными ранениями.
Полиция оцепила большую территорию и советует жителям и водителям избегать этого района или объезжать его.
Представитель полиции Томас Шельшорн заявил изданию, что пока нет опасности для населения, и что инцидент не имеет отношения к Октоберфесту, который сейчас проходит в городе.
