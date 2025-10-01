В Мюнхене произошел взрыв и раздавались выстрелы: есть погибший

С утра среды в северной части немецкого Мюнхена продолжается масштабная операция полиции и пожарной службы – на месте находятся и саперы.

Об этом сообщило издание Bild, пишет "Европейская правда".

По информации издания, произошло несколько взрывов. Также, вероятно, раздавались выстрелы. Было найдено тело мужчины.

Как стало известно Bild, мужчина, вероятно, заложил взрывчатку в доме своих родителей, поджег его, а затем покончил с собой.

Кроме того, был найден по меньшей мере еще один человек с огнестрельными ранениями.

Полиция оцепила большую территорию и советует жителям и водителям избегать этого района или объезжать его.

Представитель полиции Томас Шельшорн заявил изданию, что пока нет опасности для населения, и что инцидент не имеет отношения к Октоберфесту, который сейчас проходит в городе.

