У Румунії сталась велика пожежа в готелі, ймовірно, є загиблі

У румунському жудці Прахова сталась велика пожежа у готелі, у ній могли загинути двоє людей.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вночі 29 вересня у місті Тетерані, що у жудці Прахова на півдні Румунії. Пожежа спалахнула у триповерховому готелі та охопила площу близько 500 квадратних метрів.

Найбільше постраждав горішній поверх будівлі. Спершу повідомляли, що зниклими вважають трьох людей, які перебували там, згодом уточнили, що зниклих двоє. За джерелами ЗМІ, йдеться про громадян Непалу. Інші гості і персонал не постраждали.

До боротьби з вогнем залучили військову пожежну службу, на місці перебувають близько десятка одиниць техніки. Наразі пожежа локалізована, а рятувальні команди перевіряють, чи не залишилось більше нікого в будівлі.

Нагадаємо, в грудні 2023 року у цьому ж регіоні сталась смертельна пожежа у гостьовому будинку, тоді загинули вісім людей.

У Британії цього тижня стався великий вибух на складі, після якого спалахнула пожежа.