Через страйк у Греції призупинили роботу потяги та пороми

Грецькі потяги, пороми та таксі у середу призупинили роботу, а в столиці Афінах очікуються протести в рамках одноденного загального страйку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Акцію організували найбільші профспілки приватного та державного секторів Греції, протестуючи проти плану уряду поширити дію правила про максимальну тривалість робочого дня у 13 годин, яке зараз стосується працівників із двома роботами, також і на тих, хто має лише одну роботу.

За словами представника міністерства праці, очікується, що це правило ухвалять у жовтні.

Профспілки заявляють, що це посилить тиск на працівників у Греції, яка поступово виходить із боргової кризи 2009–2018 років. Хоча економіка Греції відновлюється, а рівень життя покращився завдяки низці підвищень зарплат, за купівельною спроможністю на тлі зростання вартості житла та продуктів греки досі відстають від європейських сусідів.

"Ми кажемо "ні" 13-годинному робочому дню. Робочий час – це не товар. Це наше життя", – йдеться напередодні страйку у заяві профспілки GSEE, яка представляє близько 2,5 мільйона працівників приватного сектора.

Очікується, що демонстрації зберуться в центрі Афін вранці.

Уряд заявляє, що реформа діятиме лише до 37 днів на рік, надаватиме працівникам можливість отримати 40% надбавки за понаднормові години та відповідає попиту роботодавців і самих працівників на більш гнучкий ринок праці.

Нагадаємо, 11 вересня у Греції страйкували машиністи потягів через звільнення трьох колег.