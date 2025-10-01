Из-за забастовки в Греции приостановили работу поезда и паромы

Греческие поезда, паромы и такси в среду приостановили работу, а в столице Афинах ожидаются протесты в рамках однодневной всеобщей забастовки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Акцию организовали крупнейшие профсоюзы частного и государственного секторов Греции, протестуя против плана правительства распространить действие правила о максимальной продолжительности рабочего дня в 13 часов, которое сейчас касается работников с двумя работами, также и на тех, кто имеет только одну работу.

По словам представителя министерства труда, ожидается, что это правило примут в октябре.

Профсоюзы заявляют, что это усилит давление на работников в Греции, которая постепенно выходит из долгового кризиса 2009-2018 годов. Хотя экономика Греции восстанавливается, а уровень жизни улучшился благодаря ряду повышений зарплат, по покупательной способности на фоне роста стоимости жилья и продуктов греки до сих пор отстают от европейских соседей.

"Мы говорим "нет" 13-часовому рабочему дню. Рабочее время – это не товар. Это наша жизнь", – говорится накануне забастовки в заявлении профсоюза GSEE, который представляет около 2,5 миллиона работников частного сектора.

Ожидается, что демонстрации соберутся в центре Афин утром.

Правительство заявляет, что реформа будет действовать только до 37 дней в году, предоставит работникам возможность получить 40% надбавки за сверхурочные часы и отвечает спросу работодателей и самих работников на более гибкий рынок труда.

Напомним, 11 сентября в Греции бастовали машинисты поездов из-за увольнения трех коллег.