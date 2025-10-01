У Литві почали розслідувати будівництво дороги з дефектами на військовий полігон

Міністерство оборони Литви розпочало внутрішнє розслідування, аби з’ясувати, чи належним чином у відомстві було проведено процедури приймання робіт у зв’язку з будівництвом дороги до військового полігону в Руднінкаї, яку компанія Fegda проклала з дефектами.

Представник міністерства, підполковник Рімантас Рауделюнас повідомив, що розпочато внутрішнє розслідування, мета якого – з’ясувати, як були прийняті виконані Fegda дорожні роботи, як вони були оцінені та чи все було враховано відповідно до законодавства.

За його словами, здійснюючи превентивні заходи, відділ запобігання корупції Міноборони насамперед оцінює можливі причини корупції під час військових закупівель.

"Сфера закупівель, мабуть, єдина і найбільш помітна у системі національної оборони, тож вибору, куди спрямовувати головну увагу та всі ресурси, немає – саме на сферу закупівель", – пояснив представник Міноборони.

Минулого року, за словами Рауделюнаса, найбільшу увагу приділили закупівлям, проведеним за процедурою неконкурентних переговорів, а цього року зосереджуються на виконанні вже підписаних контрактів.

Як повідомляв портал Delfi, на дорозі до полігону в Руднінкаї відразу після її облаштування було виявлено дефекти.

Водночас Міністерство оборони, яке координує цей військовий проєкт, не вимагає від Fegda перекладати дорогу заново – наразі її лише ремонтують.

Крім того, попри виявлені дефекти, компанія Fegda продовжує отримувати замовлення на виконання інфраструктурних робіт на військових об’єктах: біля полігону вона будує ще дві ділянки дороги – вартість однієї становить 1,8 млн євро, іншої – 4,3 млн євро.

Нагадаємо, у Руднінкаї буде базуватися військове містечко німецької бригади, яка розміститься тут у межах посилення східного флангу НАТО.

У серпні стало відомо, що Міністерство оборони Литви планує побудувати склад боєприпасів у центральному районі країни на прохання своїх німецьких союзників.