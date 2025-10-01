В Литве начали расследование строительства дороги с дефектами на военный полигон

Министерство обороны Литвы начало внутреннее расследование, чтобы выяснить, были ли надлежащим образом проведены процедуры приемки работ в связи со строительством дороги к военному полигону в Руднинкае, которую компания Fegda проложила с дефектами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Представитель министерства, подполковник Римантас Рауделюнас сообщил, что начато внутреннее расследование, цель которого – выяснить, как были приняты выполненные Fegda дорожные работы, как они были оценены и все ли было учтено в соответствии с законодательством.

По его словам, осуществляя превентивные меры, отдел по предотвращению коррупции Минобороны прежде всего оценивает возможные причины коррупции при военных закупках.

"Сфера закупок, пожалуй, единственная и наиболее заметная в системе национальной обороны, поэтому выбора, куда направлять главное внимание и все ресурсы, нет – именно на сферу закупок", – пояснил представитель Минобороны.

В прошлом году, по словам Рауделюнаса, наибольшее внимание уделялось закупкам, проведенным по процедуре неконкурентных переговоров, а в этом году сосредоточиваются на выполнении уже подписанных контрактов.

Как сообщал портал Delfi, на дороге к полигону в Руднинкае сразу после ее обустройства были обнаружены дефекты.

В то же время Министерство обороны, которое координирует этот военный проект, не требует от Fegda перекладывать дорогу заново – пока ее только ремонтируют.

Кроме того, несмотря на обнаруженные дефекты, компания Fegda продолжает получать заказы на выполнение инфраструктурных работ на военных объектах: возле полигона она строит еще два участка дороги – стоимость одного составляет 1,8 млн евро, другого – 4,3 млн евро.

Напомним, в Руднинкае будет базироваться военный городок немецкой бригады, которая разместится здесь в рамках усиления восточного фланга НАТО.

В августе стало известно, что Министерство обороны Литвы планирует построить склад боеприпасов в центральном районе страны по просьбе своих немецких союзников.