Литва на прохання Німеччини збудує склад боєприпасів для бригади Бундесверу

Міністерство оборони Литви планує побудувати склад боєприпасів у центральному районі країни – Укмерге – на прохання своїх німецьких союзників.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

У середу, 6 серпня, уряд країни схвалив постанову про додавання складів боєприпасів до переліку військової інфраструктури, необхідної для підтримки приймаючої країни.

У міністерстві заявили, що Німеччина, яка планує до 2027 року розмістити в Литві бригаду, визначила необхідність створення інфраструктури для зберігання боєприпасів і вибрала місце для її розміщення.

Окрім інших запланованих об'єктів, на території будуть побудовані будівлі для зберігання боєприпасів. Навколо виділених ділянок буде створено 400-метрову зону безпеки з особливими умовами використання.

Міністерство визнало, що створення цих ділянок негативно вплине на власників землі в зоні безпеки. Щоб уникнути цього, планується реорганізація головної ділянки в Укмерзькому районі таким чином, щоб територія для зберігання боєприпасів була відокремлена і в зону 400 метрів не потрапила жодна земля, яка знаходиться у приватній власності населення.

Постанова була узгоджена з Міністерством охорони навколишнього середовища та подана до місцевої влади Укмерзького району, яка не висловила заперечень.

Перелік інфраструктури, необхідної для підтримки приймаючої країни, включає, серед іншого, близько 192,5 га державної землі в Укмерзькому районі для розгортання військ союзників.

Зазначимо, Німеччина має війська в Литві, яка межує з російською Калінінградською областю та союзною Москві Білоруссю, з 2017 року в рамках зусиль із забезпечення безпеки східного флангу НАТО, але нова бригада значно поглиблює її участь.

У травні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дав офіційний старт роботі у Литві нової німецької бригади, яка має допомогти захистити східний фланг НАТО.

Передова група розпочала роботу з її створення трохи більше року тому, а восени минулого року вона розширилася до "штабу активації" чисельністю близько 250 осіб. Очікується, що до кінця 2027 року 45-та бронетанкова бригада буде укомплектована до повної чисельності близько 5000 осіб, а війська будуть дислоковані в Руклі і Руднінкаї.