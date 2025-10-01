Україна отримала ще 4 млрд євро кредиту від ЄС за рахунок росактивів

1 жовтня Україна отримала транш від ЄС обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 ERA.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України, пише "Європейська правда".

Загалом, у рамках інструменту ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 14 млрд євро, із передбачених 18,1 млрд євро.

Очікується, що решту коштів від ЄС Україна отримає до кінця 2025 року.

Залучене фінансування може бути спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету у соціальній та військовій сферах і на відновлення.

"Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році", – зазначив глава Мінфіну Сергій Марченко.

Механізм країн-членів G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом до 50 млрд доларів США передбачає спрямування Україні кредиту, який погашається за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

У 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках ERA.

Попередній транш макрофінансової допомоги від ЄС в обсязі 1 млрд євро у межах програми ERA Україна отримала 10 вересня.

Тим часом у ЄС думають над новим рішенням щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.